Türk Telekom, Spor ve Teknolojiyi Birleştiriyor

5G DENEYİMİ TARAFINDAN SUNULUYOR

Türk Telekom, teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yapılacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde taraftarlara 5G deneyimi sunuyor. Bu deneyim, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta stadyumdaki taraftarlarla buluşacak. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, bu teknolojiyi 4 büyük kulübün stadında hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Galatasaray-AZ Alkmaar maçında da benzer bir deneyim sunmuştuk, şimdi sıra derbide!” diye belirtiyor.

5G’NİN AVANTAJLARI

Bu 5G teknolojisi sayesinde taraftarlar, saniyede 1 GB’a kadar ulaşan hızlarla maç anlarını sosyal medyada anında paylaşabiliyor. Türk Telekom, fiber altyapısını mobil teknolojiyle birleştirerek stadyumda “kesintisiz iletişim” sağlamayı hedefliyor. Gelecek dönemlerde Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerin sahalarında da 5G hizmetinin sunulması planlanıyor.

HİZMET DETAYLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER

24 Şubat Pazartesi günü devreye girecek olan hizmet, maç süresince ücretsiz olarak kullanılabilecek. Ayrıca, 5G deneyiminin yanı sıra stadyum içinde Wi-Fi 6 destekli erişim noktaları da aktif hale getirilecek. Bu yenilikler, taraftarların stadyum deneyimini daha da zenginleştiriyor.