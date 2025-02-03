Türk Telekom’un Dijital Yetkinlik Projeleri

KADINLARA DİJİTAL YETKİNLİKLER KAZANDIRILIYOR

Teknolojiyi faydaya dönüştürmek amacıyla ‘Türkiye’ye Değer’ projeleri geliştiren Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği içinde yürüttüğü ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle kadınların dijital yetkinliklerini artırmayı ve onların ekonomik ile toplumsal hayatta daha etkin rol almasını desteklemeyi devam ettiriyor. 2019 yılında başlatılan proje, 2024 yılında deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verme hedefiyle bugüne kadar çevrim içi ve yüz yüze olarak 30 bin kadına dijital pazarlama konularında eğitimler verdi. Eğitimler arasında Dijital Okuryazarlık, Pazar ve Müşteri Analizi, E-ticaret, E-ticarette Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Fotoğrafçılığı yer alıyor. Deprem bölgesinden 2 bin kadın bu eğitimlere aktif olarak katıldı. Eğitim sonrasında mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan, 12’si deprem bölgesinden olan 20 girişimci kadın iş geliştirme hibesine hak kazandı.

Hatay’dan Van’a, Samsun’dan Adana’ya kadar birçok şehirde etkinlik gösteren girişimci kadınlar, gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi bir dizi alanda çalışmalarına devam ediyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, kadın girişimcilerle bir araya gelerek onların başarılarını kutladı ve projelerine dair görüş alışverişinde bulundu. Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, dijital dönüşüm misyonumuz kapsamında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürüyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra eşit fırsatlar sağlamak amacıyla toplumsal meselelere teknolojik çözümler üretiyoruz. ‘Dijitalde Hayat Kolay Projesi’ ile 2019’dan bu yana 30 bin kadının hayatına değer kattık. 2024 yılında 15 binin üzerinde kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanması bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

GELECEĞİN LİDERLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Ümit Önal, “Eğitim ile teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ ile yarının başarılı liderlerini geleceğe hazırlıyoruz. Kızılay ile başladığımız ‘100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği Projesi’ni 2024 yılı boyunca 55 binden fazla öğrenci yararlanarak, lise ve üniversite sınavlarında önemli başarılara imza attı” şeklinde açıklamada bulundu. Türk Telekom, fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu 6 ildeki 11 kütüphane sayısını bu yıl 20’ye çıkarmayı planlıyor. Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun tüm kesimlerini teknoloji ile buluşturmaya devam edecek.