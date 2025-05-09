Türk Vatandaşları Yunanistan’a Seyahat Ediyor

TÜRK VE YUNAN VATANDAŞLARININ SEYAHAT VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşının Türkiye’ye geldiğini, buna karşın yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’a seyahat ettiğini belirtti. İTO’da düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu’nda bir konuşma yapan Avdagiç, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de gelişmesine önemle vurgu yaptı. Avdagiç, “Yunanistan, Türkiye’nin ihracatında 14. sırada yer alıyor. Bu bağlamda ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesinde. Özellikle turizmde ortak girişimler ve vize kolaylıkları sayesinde Türk turist sayısı ciddi oranda arttı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kurumsal işbirliklerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Avdagiç, sağlık, çevre, kültür, turizm ve ekonomi gibi alanlarda derinleştirilebilecek önemli fırsatların bulunduğunu kaydetti. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğuna, Yunanistan’ın ise bu köprünün Avrupa’ya açılan stratejik bir geçidi olduğuna vurgu yaptı.

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou, forumda yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgedeki en önemli güçlerden biri olduğunu ifade etti. Kounenaki, “Ekonomilerimizin rekabetten çok, iş birliği ile daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.