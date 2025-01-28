Turkcell’in İK Uygulamasına Altın Ödül

ERKAN DURDU’DAN ÖDÜL SEVİNCİ

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “T.Life, Turkcell’in insana odaklı yaklaşımının çok çarpıcı bir örneği. Uluslararası arenada aldığımız bu prestijli ödülden ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızı hayatın her alanında desteklemeye ve nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye Yüzyılı’nı Dijitalin Yüzyılı yapma yolculuğumuza devam edeceğiz” diyor. Insana her zaman öncelik veren Turkcell, insan kaynakları alanında uluslararası bir başarı elde etti. Tamamen Turkcell tarafından geliştirilen “T.Life” uygulaması, çalışanlarının tüm İK süreçlerini tek bir platform üzerinden tamamlayıp onay süreçlerini takip edebildiği bir sistem. Uygulama, Londra merkezli HR Brilliance Ödülleri’nde “İK’da İnovatif Teknoloji Kullanımı” kategorisinde altın ödül almayı başardı.

İNOVASYON VE ÇALIŞAN DENEYİMİ

Erkan Durdu, elde ettikleri ödül ile ilgili duyduğu mutluluğu ifade ederek şöyle diyor: “İnsan Kaynakları alanında Turkcell olarak pek çok inovatif yeniliğe imza attık. T.Life APP de bu yeniliklere çok çarpıcı bir örnek. Pek çok modülün yer aldığı T.Life’ı, uçtan uca düşünülmüş bir çalışan deneyimi sunmak için sürekli olarak geliştirip güncelliyoruz. T.Life APP’in böyle önemli bir ödülle taçlandırılmış olması bizler için de büyük gurur kaynağı oldu. İnsana yatırımın, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızı hayatın her alanında desteklemeye ve nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı yapma yolculuğumuza devam edeceğiz.”