“Türkiye 2024’te En Fazla Nasıl Dolandırılacak?”

CHP, bugünkü ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingini Yozgat’ta Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla düzenledi. Miting öncesinde Yozgatlı çiftçiler, traktörleriyle Özgür Özel’i karşılamak için toplandı. Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle bir araya geldi ve miting alanına traktörlerle geldi.

HİÇBİR ŞEY GİZLİ DEĞİL

Yozgat’taki mitingde, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu’nun mesajı şöyle: “1 aydır hep birlikte bir büyük mücadelenin içindeyiz. Anadolu’nun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız iktidarı uyarıyor, Doğru yola davet ediyor, zengini de, yoksulu da, sağcısı, solcusu, orta yolcusu da iktidardan aynı şeyi istiyor. Milleti dinle, millete saygı gösterdi, demokrasi dışına çıkma. Devlete ve hukuka güveni zedeleme. Milletin talebi budur.”

“Hükümetin yanlış ve kötü niyetli ekonomi politikaları nedeniyle dar gelirlinin durumu yıllardır kötü. Ama iktidar hiç umursamadı. Yozgat’ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyordu. Ama iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı sıkıntılara rağmen sabırla sandığın önüne gelmeyi bekliyordu. Ama iktidar 19 Mart’ta devlete ve hukuka büyük bir darbe vurdu.”

“AK Parti ve MHP’ye oy vermiş vatandaşlarımıza erken seçim talebine destek olmaya davet ediyorum. Millet büyüktür ve son kararı o verir.”

ÇİFTÇİLERİ EZDİRTMEYİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüde bir konuşma yaptı ve “Yozgat’ın çiftçileri Türkiye’yi ayağa kaldırdı, kornalarına basarak seslerini duyurdular. Önce jandarmayı gönderdiler, sonra çiftçilere trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle ceza tebligatları yolladılar” dedi.

“İktidarı uyarıyorum; karınca gibi çalışan o çiftçileri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP’dir.” diyerek çiftçilere sahip çıkacaklarını vurguladı. Ayrıca, 2011 yılında Erdoğan’ın Yozgat’ı mega kent yapma sözü verdiğini belirterek, “14 yıl geçti, hâlâ bir mega kent göremiyoruz” dedi.

SANDIK DEMOKRASİDİR

Özgür Özel, “Seçimle iş başına gelenler, seçimle gitmek istemiyor. Yozgat’ın da Türkiye’nin de önünden sandığı kaçırmak istiyor. Demokrasilerde mühür milletin elindedir. 19 Mart günü bir sivil darbe girişimi yaşadık. Ülkemiz adına üzülerek söylüyorum ki bu darbe için okyanus ötesinden izin aldılar.” ifadelerini kullandı.

GENEL SEÇİMLERDE SON DURUM

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yozgat’ta AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara öndeydi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüzde 72’ye yüzde 22 geride bıraktı. Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 73 oy alarak Milleti İttifakı’nın gerisinde kalmasına neden oldu. Seçimlerde CHP, Yozgat’tan aday çıkarmayı tercih etmedi.