Türkiye-AB Arasında Diyalog Zirvesi Yapıldı

DIYALOG KANALLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında diyalog kanallarını güçlendirmek amacıyla 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi’nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu süreçte şimdiye kadar 2016, 2017 ve 2019 yıllarında toplam üç toplantı yapıldı. İlk ve üçüncü toplantılara Türkiye ev sahipliği yaparken, ikinci toplantıya Belçika ev sahipliği yaptı. Son olarak, Aralık 2024’te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması yönünde karar alındı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de onaylanarak resmiyete taşındı.

YENİ DÖNEMİN ILK TOPLANTISI

Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, toplantının önemini vurguladı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE’DE

Toplantıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, yapılan görüşmelerin çok yapıcı bir atmosferde geçtiğini kaydetti. Bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılacağını açıklayan Bakan Şimşek, “AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu” dedi. Ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı gibi konular ele alındı. Bakan Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog’un bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılacağını ifade etti.