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Türkiye-AB Diyaloğu İçin Yeni Zirve

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Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının geliştirilmesi hedefiyle 29 Kasım 2015’te gerçekleşen Türkiye-AB Zirvesi’nde HLED mekanizmasının kurulmasına yönelik karar alındı. Bu çerçevede 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı düzenlendi. İlk ve üçüncü toplantılara Türkiye ev sahipliği yaparken, ikinci toplantı Belçika’da gerçekleşti. Son olarak Aralık 2024’te yapılan AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de onaylanarak resmi bir nitelik kazandı.

YENİ DÖNEMİN TOPLANTISI BRÜKSEL’DE

Yeni dönemin ilk toplantısı ise 3 Nisan’da Brüksel’de yapıldı. Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos gerçekleştirdi. Toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, toplantının oldukça yapıcı bir ortamda geçtiğini vurguladı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE’DE

Bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılacağı bilgisini veren Bakan Şimşek, “AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu” dedi. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı gibi konular da ele alındı. Toplantıda, Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi de değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılmasına karar verildi.

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