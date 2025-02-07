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Türkiye AB Genişleme Birimine Bağlandı

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YENİ ORGANİZASYON MODELİ

Bir önceki dönemde Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin bulunduğu birime kaydırıldığı AB Komisyonu, yeni bir kurumsal yapı oluşturdu. Bu yapı çerçevesinde Türkiye, Genişleme ve Doğu Komşular (ENEST) Genel Müdürlüğü’ne bağlandı. Bu değişiklikle beraber Türkiye dosyası, artık AB süreciyle doğrudan ilgisi olmayan ülkelerin değil, süreçteki bazı aday ülkelerin yer aldığı birimin sorumluluğuna geçiyor.

ADAY ÜLKELERLE YENİ İLİŞKİLER

Yeni organizasyon şemasında Türkiye artık Cezayir, Libya, Fas ve Suriye gibi ülkelerle birlikte değil, tüm aday ülkelerle ilgilenen ENEST’te yer alıyor. Türkiye’nin bağlı olduğu bu birimde, Moldova ve Gürcistan gibi aday ülkeler de bulunuyor. Aynı zamanda AB potansiyeli olan Azerbaycan ve Ermenistan gibi bölge ülkeleriyle de ilgilenme görevi bu birime veriliyor.

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