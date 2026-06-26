Türkiye, ABD’nin Dünya Kupası Galibiyet Serisini Bitirdi

ABD, Dünya Kupası D Grubu’nu lider tamamlamasına rağmen, son grup maçında Türkiye’ye son saniyede yediği golle 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör Mauricio Pochettino, maç sonu basın toplantısında mutlu olduğunu defalarca dile getirse de, takımının turnuvadaki ilk yenilgisini alması ve maçın ardından sergilediği gergin tavır, ABD kampında soru işaretlerine yol açtı. SoFi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Pochettino, İstanbul’a dönecek Türk ekibine iyi yolculuklar dilediğini ancak basın odasındaki soruların kafasını karıştırdığını söyledi.

TÜRKİYE KARŞISINDA YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Avustralya maçına göre dokuz değişiklik yaparak sahaya çıkan ABD, karşılaşmaya hızlı başladı ve üçüncü dakikada öne geçti. Ancak ilk yarıda kalesinde iki gol gören Amerikalılar, ikinci yarıda toparlanarak beraberliği yakaladı. Pochettino, sahaya sürdüğü sekiz ilk kez Dünya Kupası’nda ilk 11’de başlayan oyuncunun takımın derinliğini gösterdiğini ve kilit isimler Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards ile Antonee Robinson’a dinlenme şansı verdiklerini belirtti.

PULISIC’İN DÖNÜŞÜ VE İKİNCİ YARI TOPARLANMASI

Maça yedek başlayan ancak 58. dakikada oyuna giren Christian Pulisic, takımını adeta ateşledi. Tecrübeli oyuncu, oyuna girdikten sonra Türk kalesinde ciddi tehlikeler yaratırken, ABD adına en etkili isim oldu. Pochettino, Pulisic’in bu maçta 30-40 dakika süre almasının bir sonraki tur için kendisini hazır hale getirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

SAVUNMADAKİ ZAAFİYET ENDİŞE VERİCİ

ABD’nin turnuva öncesinde en büyük sorunu olarak görülen savunma zafiyeti, Türkiye maçında bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle maçların son anlarında yaşanan konsantrasyon kaybı, takımın en zayıf halkası olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin baskı kurduğu anlarda zorlanan ABD, Bosna Hersek karşısında da benzer bir tempo ile karşılaşacağının sinyallerini verdi.

MAĞLUBİYET MORALİ BOZMADI

Her ne kadar son saniye golü bir hayal kırıklığı yaratsa da, ABD için asıl hedef olan Bosna Hersek maçına giden yolda bu yenilginin büyük bir etkisi bulunmuyor. Takım, 1 Temmuz’da San Francisco Körfez Bölgesi’nde oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanırken, Pochettino oyuncularının performansından memnun olduğunu ve takımın turnuvada ilerlemek için doğru yolda olduğunu ifade etti.