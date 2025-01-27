Türkiye, AKB’de Bölgesel Üye Oldu

ÜLKE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAŞADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz, 1991’den bu yana üyesi olduğu Asya Kalkınma Bankasında (AKB), 12 Aralık 2024’te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla “bölge dışı üye” statüsünden “bölgesel üye” statüsüne geçmiştir.” denildi. Açıklamada ayrıca, “Banka’nın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliği kararı, ülkemizin yoğun çabalarıyla hayata geçirilmiştir.” bilgisi paylaşıldı.

SÜREÇ HIZLA TAMAMLANDI

Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programına duyulan güven sayesinde, yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu yapılanma doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacak. Böylece kamu ve özel sektör, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda Bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacak.

AKB HEYETİ ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, ülkemizdeki başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere ülkemizi ziyarete gelecek. Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmede, Sayın Bakanımız, Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşırken, heyet tarafından ise AKB’nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunuldu.

KALKINMA ORTAKLIGI VE BAŞARI

Bakanlığımızın Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz tercih edilen bir kalkınma ortağı haline geldi. Bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaştı. Bu başarı, ekonomi programına duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu.

AKB HAKKINDA BİLGİLER

AKB, merkezi Manila’da bulunan 69 üyeli bir uluslararası finansal kuruluştur. Bankanın toplam kayıtlı sermayesi 142,7 milyar ABD doları olup, ödenmiş sermayesi 7,1 milyar ABD dolarıdır. Ülkemizin bankadaki kayıtlı sermayesi 480,7 milyon ABD doları olup, %0,56 oy gücüne tekabül ediyor.