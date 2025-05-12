Türkiye Barış Diplomasisi Önemli Rol Üstleniyor

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin barış diplomasisi, dünya genelinde dikkate değer bir örnek teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine zemin hazırlıyor. Perşembe günü, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek önemli bir toplantı planlanıyor. Bu görüşmeler, global çapta büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminde yer alıyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te Rusya-Ukrayna ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki toplantıya ilişkin “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantılara ev sahipliği yapacağını düşündüğünü belirterek, “İki ülke liderinin de İstanbul’da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” ifadesini kullandı.

SURİYE KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek” diyerek, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğine de dikkat çekti.

ARABULUCULUK FAALİYETLERİ

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmada önemli bir arabuluculuk rolü üstlenerek taraflarla sürekli iletişim kurdu ve diplomatik çabalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Türkiye, 10 Mart 2022’de Antalya’da gerçekleştirilen 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Aynı yıl, Türkiye’nin çabaları sonucunda her iki ülkenin temsilcileri İstanbul’da buluştu ve 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması”nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın başlangıcından sonra iki ülkeye ziyarette bulunan tek NATO ülkesi lideri oldu.

ESİR TAKASINDA STRATEJİK ROL

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk rolü üstlendi. Ülkeler arasındaki esir takası sürecini destekleyen Türkiye, Ağustos 2024’te de ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren en kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında yaşanan en büyük rehine değişimi olarak kaydedildi.