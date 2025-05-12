Türkiye DCM, 2026’da 500 Milyar Dolar Aşabilir

FİCHT’TEN TÜRK BORÇLANMA PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

Fitch Ratings, Türk borçlanma piyasasının, iç siyasi zorluklara ve ABD’nin artırdığı gümrük vergileriyle birlikte derinleşen küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti. Fitch, “Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve katılım finansın gelişimine bağlı olarak borçlanma piyasasının 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında ılımlı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

BORÇLANMA ARAÇLARI VE ARTAN İHRAÇLAR

Fitch, Nisan 2025 itibarıyla toplam borçlanma araçları ihraçlarının, yüzde 76,5’inin Türk lirası ve geri kalanının çoğunlukla dolar cinsinden olduğunu vurguladı. İhraçların ağırlıklı olarak ülke kaynaklı olduğu belirtilirken, yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla toplam ihraçların 12 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

YATIRIMCI ORANLARI VE PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ

Son güncellemelerle birlikte, yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6’ya gerilediği kaydedildi. Fitch, “Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9’dan daha düşüktür” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin borçlanma piyasası, ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar ABD dolarına ulaşırken, bu tutarın yüzde 65,9’unun TL, yüzde 31,4’ünün ABD doları ve yüzde 2,7’sinin euro cinsinden olduğu belirtildi. Devlet finansmanının birincil itici güç olmaya devam ettiği, ayrıca bankalar ve şirketlerin de piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.