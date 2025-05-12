Türkiye DCM 2026’da 500 Milyar Dolara Ulaşabilir

FITCH RATINGS’İN HAZIRLADIĞI RAPORDAKİ BELİRTİLER

Fitch Ratings, Türk borçlanma piyasasının (DCM) iç siyasi zorluklara ve ABD’nin gümrük vergilerini artırmasıyla artan küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini ifade ediyor. Fitch, “Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve katılım finansın gelişimine bağlı olarak borçlanma piyasasının 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında ılımlı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir” diyor.

YATIRIMCILARIN GÖRDÜĞÜ DEĞİŞİMLER

Aynı zamanda Fitch, Nisan 2025’te toplam borçlanma araçları ihraçlarının, yüzde 76,5’inin Türk lirası ve geri kalanının çoğunlukla dolar cinsinden olduğunu vurguluyor. Yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla bu tutarın 12 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Ayrıca, yurt dışında yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6’ya gerilediğini belirten Fitch, “Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9’dan daha düşüktür” ifadesini kullanıyor.

PİYASANIN GELİŞİMİNE DAİR VERİLER

Türkiye’nin borçlanma piyasası, ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar ABD dolarına ulaştı. Fitch, bu tutarın yüzde 65,9’unun TL, yüzde 31,4’ünün ABD doları ve yüzde 2,7’sinin euro cinsinde olduğunu bildiriyor. Devlet finansmanının birincil itici güç olmaya devam ettiğini belirten Fitch, bankalar ve şirketlerin piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor.