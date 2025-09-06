Türkiye’de En Çok Satılan Araçlar Açıklandı

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından hazırlanan veriler, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde en fazla satan otomobil markalarını ortaya koyuyor. 2025 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 7,24 artış göstererek 817 bin 345 adete ulaştı. Bu süreçte otomobil satışları yüzde 8,05 artışla 654 bin 413’e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 artarak 162 bin 932’ye çıktı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Yılın sekiz aylık döneminde Türkiye’de en çok satan otomobil markalarının listesi değişmedi. Zirve konumunda kalan markalar arasında, en fazla satış yapan 10 otomobil markası şu şekilde sıralanıyor: RENAULT – 74.139, VOLKSWAGEN – 47.645, TOYOTA – 47.264, FIAT – 46.424, HYUNDAI – 40.907, PEUGEOT – 37.475, BYD – 31.884, OPEL – 28.770, SKODA – 26.455, CITROEN – 26.183.