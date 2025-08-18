Türkiye’de En Yoksul Ve Zenginler Belli

GENEL SOSYOEKONOMİK DAĞILIM

Türkiye’deki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre yapılan incelemelerde, hanehalklarının yalnızca yüzde 1,1’i en üst seviyede yer alıyor. Sosyoekonomik seviyeler dağılımı ise şu şekilde şekilleniyor: yüzde 11 üst seviyede, yüzde 16,4 üst altı seviyede, yüzde 19,7 üst orta seviyede, yüzde 16,5 alt orta seviyede, yüzde 18,6 alt seviyede ve yüzde 16,7 en alt seviyede.

ANKARA VE İSTANBUL DAĞILIMI

İller bazında yapılan analizlerde, Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’i en üst seviyede, yüzde 16,5’i üst seviyede, yüzde 20’si üst altı seviyede, yüzde 17,5’i üst orta seviyede, yüzde 17,4’ü alt orta seviyede, yüzde 14’ü alt seviyede ve yüzde 12,2’si en alt seviyede yer alıyor. İstanbul’da ise, hanehalklarının yüzde 2,4’ü en üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst seviyede, yüzde 19’u üst altı seviyede, yüzde 18,6’sı üst orta seviyede, yüzde 17,2’si alt orta seviyede, yüzde 13,8’i alt seviyede ve yüzde 12,6’sı en alt seviyede.

İZMİR’DEKİ DURUM

İzmir’deki hanehalklarının durumuna bakıldığında, yüzde 1,2’sinin en üst seviyede, yüzde 12,4’ünün üst seviyede, yüzde 17,6’sının üst altı seviyede, yüzde 18,8’inin üst orta seviyede, yüzde 17,8’inin alt orta seviyede, yüzde 17,1’inin alt seviyede ve yüzde 15’inin en alt seviyede bulunduğu görülüyor.

İSTANBULLULAR EN YÜKSEK ORANDA

En üst ve üst seviye grubundaki hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da yer alıyor. İl düzeyinde yapılan sıralamalarda, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller, yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya şeklinde.

ÇANKAYA’DA YOĞUNLUK

En üst ve üst seviyede yer alan hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya’da bulunuyor. İlçe düzeyindeki sıralamada, bu seviyelerdeki hanehalklarının oranları yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) şeklinde ilerliyor. İstanbul’daki en az zengin hanehalkı Sultangazi’de yer alıyor.

ÇANKAYA YİNE ÖNE ÇIKIYOR

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe ise Çankaya oldu. İlçeler, ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek olan ilçeler şöyle: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir). Öte yandan skoru en düşük yedi ilçe ise, sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak sıralanıyor.