Türkiye’de Hanehalkları Sosyoekonomik Seviye Dağılımı

HANEHALKLARININ SOSYEOEKONOMİK DAĞILIMI

Türkiye’deki hanehalklarının yalnızca yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye grupları aracılığıyla en üst seviyeye yerleşti. Bu gruplara göre, hanehalklarının dağılımı şöyle: yüzde 11’i üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede ve yüzde 16,7’si en alt seviyede yer aldı.

ANKARA VE İSTANBUL VERİLERİ

İllere göre incelendiğinde, Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede bulunduğu, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede ve yüzde 12,2’sinin en alt seviyede yer aldığı görülüyor. İstanbul’a baktığımızda, hanehalklarının sosyoekonomik seviyelerine göre yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede, yüzde 19’unun üst altı seviyede, yüzde 18,6’sının üst orta seviyede, yüzde 17,2’sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8’inin alt seviyede ve yüzde 12,6’sının en alt seviyede bulunduğu görülüyor.

İZMİR’İN SOSYAL DURUMU

İzmir’deki hanehalklarının verilerine göre ise yüzde 1,2’si en üst seviyede, yüzde 12,4’ü üst seviyede, yüzde 17,6’sı üst altı seviyede, yüzde 18,8’i üst orta seviyede, yüzde 17,8’i alt orta seviyede, yüzde 17,1’i alt seviyede ve yüzde 15’i en alt seviyede yer alıyor.

İSTANBUL’UN ÖNCÜLÜĞÜ

En üst ve üst seviye grubunda bulunan hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da yer aldı. İl düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarına göre hanehalklarının sıralaması şu şekilde gerçekleşiyor: İstanbul yüzde 28,6 ile ilk sırada, Ankara yüzde 11,5 ile ikinci, İzmir yüzde 6,7 ile üçüncü, Bursa yüzde 3,9 ile dördüncü ve Antalya yüzde 3,3 ile beşinci sırada.

ÇANKAYA’NIN YERİ

En üst ve üst seviye grubuna ait hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya’da bulunuyor. İlçe düzeyindeki en üst ve üst seviye sosyoekonomik grupların sıralamasında Çankaya (Ankara) yüzde 4,1 ile ilk sırayı alırken, onu yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) takip ediyor. İstanbul’daki en az zengin ilçe ise Sultangazi olarak belirlendi.

EN YÜKSEK SOSYAL SEVİYE ÇANKAYA’DA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya oldu. İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, en yüksek skora sahip yedi ilçe şöyle: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir). En düşük skora sahip yedi ilçe ise sırasıyla: Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.