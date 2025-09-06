TÜRKİYE’DE MÜZE SAYISI 636’YA ÇIKTI

2024 YILI KÜLTÜREL MİRAS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı için “kültürel miras istatistikleri”ni duyurdu. Verilere göre, Türkiye genelinde müze sayısı, önceki yıl olan 2023’e göre yüzde 5 artış göstererek 636’ya ulaştı.

MÜZE SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Bu müzelerin 217’si Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde bulunurken, 401’i özel müze olarak kaydedildi. Ayrıca Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olarak 18 müze faaliyet gösteriyor. Ülke genelindeki ören yeri sayısı ise 147 olarak belirlenmiştir. Müzelerdeki eser adedi, geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133’e çıktı. Bakanlığa bağlı müzelerde eser sayısı da yüzde 0,9 artışla 3 milyon 370 bin 881’e, özel müzelerde ise yüzde 1,7 artışla 291 bin 89’a ulaştı. Milli Saraylar Başkanlığına ait müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 22,1 artarak 333 bin 163’e yükseldi. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1’i sikke, yüzde 27,8’i arkeolojik materyal, yüzde 6,5’i etnografik materyal ve yüzde 3,5’i tablet olarak sınıflandırıldı.

ZİYARETÇİ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da geçen yıla göre yüzde 10,6 artarak toplam 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı. Ziyaretçilerin yüzde 51,7’si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini tercih etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerine gelenlerin sayısı ise 18 milyon 995 bin 286 olarak kaydedildi ve bu sayı toplam ziyaretçilerin içinde yüzde 30,8 pay aldı. Özel müzelerdeki ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artışla 19 milyon 774 bin 549’a çıkarken, Milli Saraylar Başkanlığına ait müzelerdeki ziyaretçi sayısı yüzde 42,3 artışla 9 milyon 999 bin 370 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira gelir elde edildi. Ayrıca bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı da 5 milyon 964 bin 575 olarak kaydedildi.

İSTANBUL EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİR

Müzelere en fazla ziyaretçi girişi, 18 milyon 182 bin 745 ile İstanbul’dan geldi. İstanbul’u 4 milyon 698 bin 641 ile İzmir ve 4 milyon 451 bin 607 ile Nevşehir izledi. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı da 2024 yılında bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 2,1 artarak 127 bin 285’e ulaştı. Bu varlıkların en yoğun bulunduğu il ise 34 bin 258 ile İstanbul olurken, İzmir 8 bin 61 ve Muğla 5 bin 30 varlıkla onu takip etti.

SİT ALANLARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

2024’te toplam sit alanı sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 5,4 artarak 26 bin 127’ye ulaşırken, bu alanların yüzde 97’sini arkeolojik bölgeler oluşturdu. Milli park sayısı da yüzde 2,1 artarak 49 oldu, milli park alanı ise yüzde 0,4 artışla 913 bin 160 hektara ulaştı. Tabiat parkları ise yüzde 0,8 artış ile 268’e ulaşırken, tabiat parkı alanında yüzde 12,9 azalma yaşanarak 94 bin 88 hektara geriledi. Tabiatı koruma alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 32 oldu; tabiat anıtı sayısı ise yüzde 0,9 artış göstererek 111’e ulaştı.