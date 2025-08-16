Türkiye’de Nüfus Yaşlanıyor, Çocuk Azalıyor

TÜİK’TEN YENİ NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez genel “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni açıkladı. 65 yaş ve üstü nüfus, son bir yılda 520 bin kişi artış göstererek 9 milyon 437 bine ulaştı. Bu durum, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranını yüzde 10,4’ten yüzde 11’e yükseltti. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ÇOCUK NÜFUSUNDA DÜŞÜŞ

Çocuk nüfusu oranında dikkat çekici bir azalma meydana geldi. 0-14 yaş grubundaki çocukların sayısı, 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te bu rakam 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü. Özellikle 0-4 yaş grubunda 278 bin kişilik bir azalma yaşanarak bu sayının 4 milyon 945 bine düştüğü görüldü. Bu durum Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

KADIN NÜFUSU DAHA UZUN YAŞIYOR

65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısının erkeklere oranla belirgin şekilde fazla olduğu gözlemlendi. 2025 verilerine göre yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin oldu. 90 yaş ve üzerindekilerde bu fark daha da belirginleşti: 76 bin 841 erkeğe karşın 174 bin 340 kadın yaşıyor. 15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise büyük değişim göstermedi ve 2024 ile 2025 verilerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 olarak kaldı. Projeksiyonlara göre, 2080 yılına gelindiğinde Türkiye’de nüfusun yüzde 25’i 65 yaş ve üzeri olacak, bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.