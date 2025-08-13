Türkiye’deki En Cesur Hayvan Porsuk!

DÜNYANIN EN KORKUSUZ HAYVANI

Dünyada en cesur hayvanlardan biri olarak tanımlanan porsuk, Türkiye’de ortaya çıktı. Korku duygusunu bilmeyen ve bağımsız bir yaşam süren bu ilginç hayvan, Kastamonu’nun Cide ilçesinde gözlemlendi. Doğada karşılaştığı diğer canlılar, onunla karşılaştığında korkudan geri adım atıyor ve saygı gösteriyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından açıklanan nesli tükenmekte olan hayvanlar kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu’nun Cide ilçesinde yiyecek arayışı sırasında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu durum, hayvanın korunması gereken önemli bir tür olduğunu ve doğal yaşam alanlarının önemi her zamankinden fazla olduğunu ortaya koyuyor.