Gündem

Türkiye’deki En Cesur Hayvan Porsuk!

turkiye-deki-en-cesur-hayvan-porsuk

DÜNYANIN EN KORKUSUZ HAYVANI

Dünyada en cesur hayvanlardan biri olarak tanımlanan porsuk, Türkiye’de ortaya çıktı. Korku duygusunu bilmeyen ve bağımsız bir yaşam süren bu ilginç hayvan, Kastamonu’nun Cide ilçesinde gözlemlendi. Doğada karşılaştığı diğer canlılar, onunla karşılaştığında korkudan geri adım atıyor ve saygı gösteriyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından açıklanan nesli tükenmekte olan hayvanlar kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu’nun Cide ilçesinde yiyecek arayışı sırasında vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu durum, hayvanın korunması gereken önemli bir tür olduğunu ve doğal yaşam alanlarının önemi her zamankinden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Elazığ’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

Kovancılar'da iki aile arasında borç nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 6 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Gündem

“Reklamlar, Mahremiyetin Önünde”

Amazon'un "Alexa+" adlı yeni dijital asistanı, kullanıcılar tarafından eleştirilere maruz kaldı. Güncelleme sonrası performans ve özellikler konusunda olumsuz geri dönüşler alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.