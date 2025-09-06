Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

MİLYONER SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik, gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Bu durumun en çarpıcı göstergesi, bankalardaki milyoner sayısının ve toplam varlıklarının rekor seviyelere ulaşması oldu.

ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bulunan kişi sayısında son bir yılda önemli bir yükseliş gözlemleniyor. Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’deki milyonerlerin sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312’ye ulaştı. Bu hesaplarda yer alan toplam mevduat ise 15.6 trilyon liradan 17.476 trilyon liraya yükseldi. Ortalama olarak, her milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira bulunuyor.

YURT DIŞINDAKİ MİLYONERLERDE ARTIŞ VAR

BDDK’nın verileri, yurt dışında yaşayan ve Türkiye’deki bankalarda 1 milyon lira ve üzeri parası olan kişilerin sayısında da belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Temmuz 2025’te bu rakam, bir önceki yıla göre 42 bin 618 kişi artarak 210 bin 691’e yükseldi. Bu kişilerin toplam mevduatları ise 1.3 trilyon liraya ulaşmış durumda. Yabancı milyonerlerin mevduatlarının büyük bir bölümünün, yabancı para birimlerinden oluştuğu gözlemleniyor.

FORBES LİSTESİNE GİREN TÜRK MİLYARDERLER

Küresel ölçekte de benzer bir servet artışı yaşanıyor. ABD borsalarındaki yükselişle birlikte dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2.13 trilyon dolara ulaşmış durumda. Forbes’un 1 Eylül 2025 tarihli milyarderler listesinde Türkiye’den dört iş insanı öne çıkıyor. Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle listenin 731. sırasında yer alıyor. Onu Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak takip ediyor.