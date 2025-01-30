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Türkiye’den İsrail’in UNRWA Kararına Tepki

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ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI KARAR

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in UNRWA’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukuka açık bir ihlal olduğu belirtildi. Açıklamada, “İsrail’in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz. İsrail’in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır.” ifadelerine yer verildi.

UNRWA’NIN ROLÜ VE ÖNEMİ

Açıklamada, 1949’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA’nın, en zorlu koşullarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırdığı vurgulandı.

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