Türkiye’den Ortak Mücadele Vurgusu

IRAK’TA PKK SALDIRISI

Irak’ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği bir saldırıda 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olaya ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getiren bir açıklama yaptı. Keçeli, Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerlerin PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü hissettiklerini belirtti. Ayrıca, Irak halkına başsağlığı dilediklerini, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve yaralanan askere acil şifalar temennisinde bulundu.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Keçeli, açıklamasında “PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur” dedi. Keçeli, terörle mücadelede Irak ile birlikte ortak bir şekilde devam edeceklerini vurguladı.