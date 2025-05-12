TÜRKİYE’DEN RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ ÜZERİNE

Türkiye’nin barış diplomasisi, dünyaya örnek olacak nitelikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı sona erme aşamasına geliyor. Rusya ve Ukrayna arasında perşembe günü İstanbul’da bir toplantı düzenlenecek. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu görüşmeler, Donald Trump’ın gündeminde de kendine yer buluyor.

KRİTİK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te Rusya-Ukrayna gündemine dair bazı açıklamalar yaptı. Trump, İstanbul’da yapılacak olan görüşmeye atıfla, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL’A UÇMA İHTİMALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerde iyi bir ev sahibi olacağını düşünen Trump, “İki ülke liderinin de İstanbul’da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim.” dedi.

SURİYE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.” ifadesini kullandı. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğini dile getirdi.

BARİŞ İÇİN ARABULUCULUK FAALİYETLERİ

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta önemli bir arabuluculuk rolü üstlenerek taraflarla sürekli iletişim halinde bulunuyor ve diplomatik çabalarını yoğunlaştırıyor. Arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde Türkiye, 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemdeki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sayesinde her iki ülkenin heyetleri İstanbul’da bir araya gelerek 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması”nı imzaladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın başlangıcından bu yana iki ülkeye de ziyaret gerçekleştiren tek NATO ülkesi lideri oldu. Ayrıca Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında 22 Eylül 2022’de gerçekleşen esir takasında da arabuluculuk yaptı. Esir takası konusundaki arabuluculuk faaliyetlerini sürdüren Türkiye, Ağustos 2024’te de ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren önemli bir takas operasyonu gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti.