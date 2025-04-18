“TÜRKİYE Ekonomik İstikrarını Geliştiriyor!”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne video mesajla katılarak Türkiye ve küresel ekonomi konularında değerli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceğini, hükümetin dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacağını ve Türkiye’nin küresel ekonomik belirsizlikler karşısında dayanıklı bir pozisyonda olduğunu belirtti.

KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİKLER VE TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI

Şimşek, küresel ekonomi politikalarındaki belirsizliğin ulaştığı rekor seviyeleri ve bunun sebeplerinden birinin ABD ile Çin arasındaki rekabet olduğunu dile getirdi. Artan korumacılığın küresel ticareti olumsuz etkilediğini ifade eden Bakan, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları ile ihracatının %62’sini bu anlaşmalara sahip ülkelere gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu durumun Türkiye’yi benzer ülkelerle kıyaslandığında daha avantajlı bir konuma taşıdığını söyledi. Türkiye’ye uygulanan düşük gümrük vergilerinin Asya’daki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağladığını belirten Şimşek, küresel savunma harcamalarındaki artışın Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu iletti. Ayrıca, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yapay zeka hazırlık endeksinde Türkiye’nin güçlü konumda olduğunu belirterek, ülkenin teknolojik dönüşümdeki potansiyeline dikkat çekti.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ekonomik istikrar programını kararlılıkla yürüttüğünü ve cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları minimum seviyeye indirmeyi amaçladığını dile getirdi. “Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz,” diyen Şimşek, iç talebin zayıf olması nedeniyle kur geçişkenliğinin düşük kalmasını beklediklerini belirtti. Bu durumun, enflasyon üzerindeki baskıları hafifletebileceği yönünde işaretler verdi.

KAMU HARCAMALARINDA DİSİPLİN VE CARİ AÇIK

Şimşek, kamu harcama disiplininin asla ihlal edilmeyeceğini ve bunun ekonomik istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açığı hükümetin hedeflerinin altına çekebileceğini ifade eden Bakan, istikrar programının uygulanması esnasında istihdamda yaşanan artışın önemli bir başarı olduğunu ve Türkiye’nin ekonomik şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini kaydetti.

YATIRIMCI GÜVENİ VE İYİMSERLİK

Küresel yatırımcıların risk iştahındaki düşmenin Türkiye’yi dolaylı olarak etkilediğini kabul eden Şimşek, bununla birlikte ülkenin iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahip olduğunu söyledi. İstihdam artışı, cari açığın azalması ve enflasyondaki düşüş eğiliminin, ekonomik politikaların başarısını gösterdiğini vurguladı. Şimşek, piyasalardaki son gelişmeler ve özellikle enerji fiyatlarındaki olumlu gidişatın, Türkiye’nin makroekonomik hedeflerine ulaşmasını desteklediğini ifade etti.