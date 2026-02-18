Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Şubat için yaptığı hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Güneybatı bölgelerinde sağanak yağışlar, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey kısımları ile Toroslar Mevkii’nde karla karışık yağmur ve yüksek alanlarda kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı yaşanabileceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerde yağışlar ile birlikte azalması beklenen sıcaklıkların, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapılmış durumda.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Doğu Anadolu’nun batı kısımları, Güneydoğu Anadolu’nun batısında, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana’nın kuzeyinde ve Kahramanmaraş’ın batısında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden orta ve yer yer kuvvetli kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere sebep olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kısımları ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikeleri bulunduğundan dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

TOZ FIRTINASI UYARISI

Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının gerçekleşeceği, bu durumun ulaşımda aksamalara ve hava kalitesinde düşmelere neden olabileceği ifade ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya kesiminin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çanakkale – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne – 7°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

İstanbul – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Kocaeli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden güçlü ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Afyonkarahisar – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.

Aydın – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölgenin genelinin çok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esecek. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülebilir.

Adana – 17°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey kesimlerde yer yer şiddetli yağış, yükseklerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Antalya – 17°C – Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Hatay – 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40–75 km/saat) şeklinde esecek.

Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla kuzey çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sivas – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı.

BATı KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı olacağı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Düzce – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu,