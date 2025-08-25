Türkiye, Hafta Sonu 85 Yangın Yaşadı

HAFTA SONUNDA YAŞANAN YANGINLAR

Türkiye, 23-24 Ağustos tarihlerinde hafta sonunu yangınlarla geçirdi. Edinilen bilgilere göre, bu süre zarfında ülke genelinde toplamda 85 yangın meydana geldi. Yangınların 49’u ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hızlı müdahaleleri ile yangınları büyümeden söndürmeyi başardı. Gerçekleşen 85 yangının 36’sı orman alanında, 49’u ise orman dışı alanlarda gerçekleşti.

YANGINLARIN NEDENLERİ VE GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

Yangınların nedenlerine bakıldığında, 49’unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10’unun kazalardan, 2’sinin ise kasıtlı olarak çıktığı tespit edildi. Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli ve Amasya gibi illerde görüldü. OGM ekipleri, bu illerdeki kırsal alan ve orman yangınlarına karadan ve havadan anında müdahalede bulunarak, alevlerin çevre yerleşimlerine ve geniş orman alanlarına sıçramasını engelledi. Yangınlara müdahale için onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter kullanıldı.

YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİNDEKİ FAKTÖRLER

Yangınların hızlı bir şekilde söndürülmesinde, erken ihbar sistemlerinin, teknolojik gözetleme kulelerinin ve insansız hava araçlarıyla yapılan takiplerin büyük önemi olduğunu vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birisini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik” dedi.

SICAKLIK UYARISI VE TEDBİRLER

Vatandaşların da yangınlarla mücadeleye önemli destek verdiğini belirten Karacabey, “Hiçbir can kaybı olmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz” diye konuştu. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve yaşanan kurak dönemin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın bile büyük yangınlara yol açabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir” şeklinde uyarılarda bulundu.