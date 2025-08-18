Türkiye Hanehalklarının Seviye Dağılımı Belli

SOSYAL SEVİYE DAĞILIMI

Türkiye’de hanehalklarının yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede bulunuyor. Sosyoekonomik seviye gruplarına dayanan dağılımda, Türkiye’deki hanehalklarının yüzde 1,1’i en üst seviyede, yüzde 11’i üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede ve yüzde 16,7’si ise en alt seviyede yer alıyor. İllere göre yapılan incelemelerde, Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede ve yüzde 12,2’sinin en alt seviyede olduğu görülüyor.

İSTANBUL’UN ÖNE ÇIKMASI

İstanbul’daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarındaki dağılıma bakıldığında, yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede, yüzde 19’unun üst altı seviyede, yüzde 18,6’sının üst orta seviyede, yüzde 17,2’sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8’inin alt seviyede ve yüzde 12,6’sının en alt seviyede yer aldığı görülüyor. İzmir’deki hanehalklarının ise yüzde 1,2’si en üst seviyede, yüzde 12,4’ü üst seviyede, yüzde 17,6’sı üst altı seviyede, yüzde 18,8’i üst orta seviyede, yüzde 17,8’i alt orta seviyede, yüzde 17,1’i alt seviyede ve yüzde 15’i en alt seviyede yer alıyor.

En üst ve üst seviye grubundaki hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da bulunuyor. İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları Türkiye içindeki oranlara göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller sırasıyla yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya olarak belirleniyor.

ÇANKAYA’DA YOĞUNLUK

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya’da yer alıyor. İlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) şeklinde oluyor. İstanbul’da en az zenginin olduğu ilçe ise Sultangazi olarak tespit ediliyor.

EN YÜKSEK SOSYAL SEVİYELER ÇANKAYA’DA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya oldu. İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek olan yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) şeklinde oluyor. Skoru en düşük olan yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) ilçeleri olarak kaydediliyor.