Türkiye Herkes Tarafından Övgüyle Anılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Katılımcılara en içten selamlarını ileterek, “DEİK 38. genel kurulunda sizlerle olmaktan, 40. yılınızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum” sözlerini dile getiriyor. Ayrıca, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı da anarak, kendisinin “çok farklı bir cumhurbaşkanı” olduğunu belirtiyor. Özal’ın öncülüğünde Türkiye’nin yeni ufuklar açtığını ve DEİK’in 40. yılını kutladığını vurguluyor. “DEİK bugün devasa çınara dönüştü” ifadesi ile DEİK’in gücüne olan inancını dile getiriyor.

DEİK İLE GÜÇLÜ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “DEİK’i güçlü şekilde destekledik” diyerek, DEİK ailesine “başarılarla dolu nice 40 yıllar diliyorum” şeklinde bir temenni iletiyor. Genel kurul sırasında katılımcılara tekrar hayırlı bir yol dileğinde bulunuyor. Ayrıca, iş dünyasının zorluklarla mücadele ettiğini ve ihracatçıların yeni pazarlar oluşturma çabalarına dikkat çekiyor. Türkiye’nin uluslararası iş adamlarına “arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu çok yakından hissettirdik” diyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE STRATEJİLER

Süregelen çatışmaların yarattığı tedirginliklerin farkında olduklarını belirten Erdoğan, jeopolitik riskleri çok net okuduklarını ifade ediyor. “İş dünyamız fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor” derken, potansiyel fırsatları değerlendirerek ülkenin en iyi noktada konumlandırılmasına yönelik çabaları sürdürüyorlar. “İnsan hayatını, onurunu merkeze alan bir siyaset izliyoruz” dediği konuşmasında, ne zulme sessiz kaldıkları ne de macera peşine düştüklerini vurguluyor.

MİLLİ GELİRDE YENİ REKOR

Cumhurbaşkanı, “milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı” diyerek, özellikle DEİK’in potansiyeline dikkat çekiyor. Ekonomi ile ilgili açıklanan verilere referansla, dış ticarette tarihi bir rekora imza attıklarını belirtiyor. “Milli gelirimiz 1 trilyon 371 milyar dolara ulaştı” şeklindeki açıklaması ile Türkiye’nin ekonomik büyümesine vurgu yapıyor.