Türkiye İçin Formula 1 Rotasyon Sistemi Umut Vaadediyor

turkiye-icin-formula-1-rotasyon-sistemi-umut-vaadediyor

Formula 1’deki yeni rotasyon sistemi, Türkiye için yeniden bir fırsat sunuyor. Takvimde bazı yarışların dönüşümlü olarak düzenleneceği bu model ile birlikte son olarak İspanyol Grand Prix’nin, Belçika Grand Prix ile birlikte düzenleneceğinin açıklanması dikkat çekti. Bu gelişme, Türkiye’nin uzun bir süredir takvime geri dönme beklentilerini artırdı.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alınan bilgilere göre; FIA, Formula 1 yönetimi ve Türkiye temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Tarafların prensipte bir mutabakata vardığı, ancak resmi imzaların henüz atılmadığı bildiriliyor.

RESMİ DUYURU YOLDA

Sürecin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, evrak süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmi bildirimin yapılması bekleniyor. Planlamaya göre, Türkiye’nin 2027 sezonu itibarıyla tekrar takvimde yer alması planlanıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek bir yarışın, rotasyon sistemi içinde kalıcı bir yer edinmesi hedeflenirken, motor sporları tutkunları şimdi resmi açıklama için sabırsızlanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Prens Andrew’un Doğum Günü Gözaltında Geçti

Prens Andrew, İngiltere'de kamu görevini kötüye kullanma iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamalar arasında gizli belgeleri Epstein'a aktarması da yer alıyor.
Gündem

Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Bilim Kurulu’nda Beklemede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025'te başlayacağı duyurulan ücretsiz HPV aşısı uygulamasının Bilim Kurulu'nda değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.
Gündem

Borsa İstanbul’da Banka Hisselerinde Sert Düşüşler

Bankacılık endeksindeki hisselerdeki hızlı artış nedeniyle birkaç hisse senedi devre kesici uygulamasına tabi tutuldu.
Gündem

Deniz Sinan Demir İçin Soruşturma Başlatıldı

Sosyal medya canlı yayını sırasında kullanıldığı ifadeler nedeniyle içerik üreticisi Deniz Sinan Demir, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gündem

Yeni Halk Arzları Ve Sermaye Artırımları Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Luxera ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının halka arz süreçlerini onayladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.