Türkiye İçin Formula 1 Rotasyon Sistemi Umut Vaadediyor

Formula 1’deki yeni rotasyon sistemi, Türkiye için yeniden bir fırsat sunuyor. Takvimde bazı yarışların dönüşümlü olarak düzenleneceği bu model ile birlikte son olarak İspanyol Grand Prix’nin, Belçika Grand Prix ile birlikte düzenleneceğinin açıklanması dikkat çekti. Bu gelişme, Türkiye’nin uzun bir süredir takvime geri dönme beklentilerini artırdı.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Alınan bilgilere göre; FIA, Formula 1 yönetimi ve Türkiye temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Tarafların prensipte bir mutabakata vardığı, ancak resmi imzaların henüz atılmadığı bildiriliyor.

RESMİ DUYURU YOLDA

Sürecin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, evrak süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmi bildirimin yapılması bekleniyor. Planlamaya göre, Türkiye’nin 2027 sezonu itibarıyla tekrar takvimde yer alması planlanıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek bir yarışın, rotasyon sistemi içinde kalıcı bir yer edinmesi hedeflenirken, motor sporları tutkunları şimdi resmi açıklama için sabırsızlanıyor.