Türkiye ile AB Arasında Kritik Zirve

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ VE HLED MEKANİZMASI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacı taşıyan Türkiye-AB Zirvesi, 29 Kasım 2015’te gerçekleştirildi. Bu zirvede HLED mekanizmasının kurulması kararlaştırıldı ve bugüne kadar 2016, 2017 ve 2019 yıllarında toplam üç toplantı yapıldı. İlk ve son toplantılar Türkiye’de gerçekleşirken, ikinci toplantıya Belçika ev sahipliği yaptı. En son olarak Aralık 2024’te yapılan AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması yönünde bir karar alındı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de onaylandı ve resmi zemin kazandı.

Yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan’da Brüksel’de yapıldı. Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos gerçekleştirdi. Toplantı hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, etkinliğin oldukça yapıcı bir atmosferde geçtiğinin altını çizdi.

Bakan Şimşek, bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılacağını belirtti. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılan verimli görüşmeler sonucunda, işbirliğinin her alanda artırılması konusunda görüş birliği sağlandığını ifade etti. Toplantıda ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı gibi konular da ele alındı. Türkiye’nin Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerini daha da derinleştirme yönünde değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.