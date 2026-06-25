Türkiye İle Pakistan Enerjide 3 Anlaşma İmzaladı

Pakistan’ın elektrik dağıtımının özelleştirilmesi için kamu ve özel Türk şirketleri önemli görevler üstlenmeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammed Ali ve Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÜÇ AYRI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Elektrik enterkonneksiyon alanında yeni işbirliği zemini oluşturmayı hedefleyen protokoller imzalandı. TEDAŞ-PPMC İş Birliği Protokolü, TEİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı ve EPİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı imza altına alındı. Anlaşmalara refakat eden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji tecrübesini Pakistan’la paylaşacağını belirtti.

ÖZELLEŞTİRME BAŞARISININ BENZERİNİ PAKİSTAN'DA GÖRMEYİ İSTERİM

Atılan imzaların her iki ülke için de hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, bu mutabakatların bölgesel enerji arz güvenliğini güçlendireceğine inandığını söyledi. Türkiye’nin başarılı özelleştirme sürecine atıfta bulunan Bayraktar, bu başarının bir benzerini Pakistan’da da görmek istediğini ifade etti. Bayraktar, sosyal medya paylaşımında imzalanan mutabakatların ayrıntılarını da aktardı.