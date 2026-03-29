Türkiye, İran Planını Çökertti!

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ VE MOSSAD’IN PLANI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları esnasında, MOSSAD’ın Irak’ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütlerini vekil güç olarak kullanma planı, Türkiye’nin müdahaleleriyle başarısız oldu. Türkiye, 28 Şubat’ta başlayan saldırılarla birlikte, İsrail’in PKK ve PJAK’ı İran’a karşı kara gücü olarak kullanma niyetini fark etti ve hızla devreye girdi.

ERDOĞAN’IN KARARLI TAVRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütlerinin İran savaşında kullanılmasına şiddetle karşı çıktığını belirterek, Türkiye’nin İran’ın toprak bütünlüğü konusundaki duruşunun net olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN MÜDAHALE MESAJI

Güvenlik bürokrasisi ve AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri toplantıda, İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dahil etme planlarının nasıl engellendiği değerlendirildi. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak merkezi hükümeti ve IKBY yönetimi ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkiye’nin, herhangi bir saldırı durumunda sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği mesajı taraflara iletildi.

KANDİL’E GİDEN ÖCALAN MESAJI

Bu süreçte, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın da devrede olduğu öğrenildi. Öcalan, Kandil’e, İran meselesine kesinlikle dahil olmamaları gerektiği yönünde bir mesaj gönderdi. Öcalan’ın “İsrail’in oyununa gelmemeleri” konusunda uyardığı belirtildi. Türkiye’nin bu süreçteki net duruşu, bölgesel dinamikleri etkileyebilecek önemli bir aşama olarak değerlendirildi.