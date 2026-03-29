Türkiye, İran Planını Çökertti!

TÜRKİYE’NİN ETKİSİ VE MOSSAD’IN PLANI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları esnasında, MOSSAD’ın Irak’ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütlerini vekil güç olarak kullanma planı, Türkiye’nin müdahaleleriyle başarısız oldu. Türkiye, 28 Şubat’ta başlayan saldırılarla birlikte, İsrail’in PKK ve PJAK’ı İran’a karşı kara gücü olarak kullanma niyetini fark etti ve hızla devreye girdi.

ERDOĞAN’IN KARARLI TAVRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütlerinin İran savaşında kullanılmasına şiddetle karşı çıktığını belirterek, Türkiye’nin İran’ın toprak bütünlüğü konusundaki duruşunun net olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN MÜDAHALE MESAJI

Güvenlik bürokrasisi ve AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri toplantıda, İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dahil etme planlarının nasıl engellendiği değerlendirildi. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak merkezi hükümeti ve IKBY yönetimi ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkiye’nin, herhangi bir saldırı durumunda sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği mesajı taraflara iletildi.

KANDİL’E GİDEN ÖCALAN MESAJI

Bu süreçte, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın da devrede olduğu öğrenildi. Öcalan, Kandil’e, İran meselesine kesinlikle dahil olmamaları gerektiği yönünde bir mesaj gönderdi. Öcalan’ın “İsrail’in oyununa gelmemeleri” konusunda uyardığı belirtildi. Türkiye’nin bu süreçteki net duruşu, bölgesel dinamikleri etkileyebilecek önemli bir aşama olarak değerlendirildi.

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.