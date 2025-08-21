Gündem

Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı!

turkiye-israil-gemi-trafigini-kisitladi

YASAKLAR GETİRİLİYOR

Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail ile bağlantılı gemilerin ülkeye girişinin yanı sıra Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gitmesini yasakladı. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre, bu kısıtlama çerçevesinde, İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarımları da dahil olmak üzere, işlem yapmasına izin verilmiyor.

SORUMLULUK TALEBİ

Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bir bağlantısı olmadığına dair ve İsrail’e yönlendirilecek yük ya da askeri malzeme taşımadıklarına ilişkin sorumluluk imzası vermelerini istiyor. Bu uygulama, yeni bir düzenlemeyle birlikte yürürlüğe giriyor ve ticaret ilişkilerini etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

