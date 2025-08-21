Gündem

Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Yasakladı!

Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail’e ait gemilerin ülkeye girmesine yasak koydu. Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu kısıtlama kapsamındaki işlemler arasında, İsrail ile bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işlenmesine izin verilmiyor.

ARMATÖRLERDEN SORUMLULUK İMZASI TALEP EDİLİYOR

Yetkililer, armatörlerden, gemi işletmeciliğinin İsrail ile bir bağlantısının olmadığını belirtmeleri ve gemilerin, İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini istiyor. Bu durum, hali hazırda bölgede yaşanan gerginliğin etkilerini gözler önüne seriyor.

