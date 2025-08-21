Türkiye, İsrail Gemilerine Yaptırım Uyguladı!

Türkiye’nin Yasağı

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail’e ait gemilerin ülkeye girmesini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e sefer yapmasını yasakladı. Konuya dair edinilen bilgilere göre, bu kısıtlama çerçevesinde İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Armatörlerden Beklentiler

Yetkililer, armatörlerden gemi işletmelerinin İsrail ile bağlantısı olmadığını ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair bir sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor. Bu adım, mevcut yasakların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla atılıyor.