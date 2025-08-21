Türkiye, İsrail Gemilerine Yaptırım Uyguladı!

Gündem

Türkiye’nin Yasağı

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail’e ait gemilerin ülkeye girmesini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e sefer yapmasını yasakladı. Konuya dair edinilen bilgilere göre, bu kısıtlama çerçevesinde İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Armatörlerden Beklentiler

Yetkililer, armatörlerden gemi işletmelerinin İsrail ile bağlantısı olmadığını ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair bir sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor. Bu adım, mevcut yasakların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla atılıyor.

Merkez’in Rezervleri Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinde 2,145 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Bu gelişme, bankanın mali durumuna olumlu yansıdı.
İsrail Ordusu Çadırları Bombaladı!

İsrail hava güçleri, Filistinlilerin konakladığı çadırları hedef alarak bombalama gerçekleştirdi. Olay, bölgede gerginliğin artmasına yol açtı.

