Türkiye, İsrail Gemisini Yasakladı!

TÜRKİYE’DEN YENİ KISITLAMALAR

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail’e ait gemilerin ülkeye girmesini yasaklıyor. Edinilen bilgilere göre, bu kısıtlama çerçevesinde İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarma işlemleri dahil olmak üzere, herhangi bir işlem görmesi mümkün olmuyor.

Yetkililer, armatörlerden istenen bir başka şart olarak, gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bir bağlantısının olmadığını ve İsrail’e gönderilecek yük ya da askeri malzeme taşımadıklarına dair bir sorumluluk imzası vermelerini zorunlu kılıyor. Bu yeni düzenlemeler, Türkiye’nin uluslararası politikasına bağlı olarak alınan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.