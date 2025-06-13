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TÜRKİYE, İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISINI KINADI

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Dışİşleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına dair bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve bu durumun, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu vurgulandı.

Diplomatik Çözümler Zayıflatılıyor

Açıklamada, saldırıların İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi üzerinde duruldu. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meseleyi diplomatik yollarla çözme arzusunun olmadığı ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru tehlikeye atmaktan çekinmediği belirtildi. İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine derhal son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Uluslararası Toplumun Acil Çağrısı

Açıklamada, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz” ifadelerine de yer verildi. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acil olarak harekete geçmeye çağırdıkları dile getirildi.

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