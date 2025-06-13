TÜRKİYE, İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISINI KINADI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yaptığı hava saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi. Saldırının, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon niteliğinde olduğu vurgulandı.

NÜKLEER MÜZAKERE DÖNEMİNDEKİ SALDIRI

Saldırıların, İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösteriyor. Açıklamada, İsrail’in daha büyük çatışmalara neden olabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiği ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi.