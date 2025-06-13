Dünya

TÜRKİYE, İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISINI KINADI

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DÜŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yaptığı hava saldırısına dair yazılı bir açıklama yayınladı. “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” denilen açıklamada, bu saldırının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca, bu durumun, İsrail’in bölgede uyguladığı stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir süreçte gerçekleşmesi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözümlenmesini istemediğini gözler önüne serdi. Bu durum, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığına dair bir göstergedir.

ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRDI

Açıklamanın devamında, İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiği vurgulandı. “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.” denildi ve savaşın yayılmaması adına uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıldı.

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