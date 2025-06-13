Dünya

Türkiye, İsrail’in İran’a Saldırısını Kınadı

turkiye-israil-in-iran-a-saldirisini-kinadi

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yaptığı hava saldırısına dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bunun, İsrail’in bölgede uyguladığı stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu vurgulandı.

Diplomatik Çözümleri Reddeden Tutum

Açıklamada, saldırının İran’ın nükleer programına dair müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin diplomatik yollarla herhangi bir sorunun çözülmesini istemediğini gösterdiği belirtildi. Ayrıca, Netanyahu yönetiminin kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan çekinmediği ifade edildi. İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine derhal son vermesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

Açıklamada, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.” ifadesi yer aldı. Savaşın yayılmaması amacıyla uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Küresel Piyasalar Gerilimle Yükseliyor

Commerzbank, altın fiyatlarıyla ilgili 2023 tahminini 13% yükseltti.
Gündem

İran’a Yönelik Seferler İptal Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla 16 Haziran 2025'e kadar bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.