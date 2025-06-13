Türkiye, İsrail’in İran’a Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yaptığı hava saldırısına dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bunun, İsrail’in bölgede uyguladığı stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğu vurgulandı.

Diplomatik Çözümleri Reddeden Tutum

Açıklamada, saldırının İran’ın nükleer programına dair müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin diplomatik yollarla herhangi bir sorunun çözülmesini istemediğini gösterdiği belirtildi. Ayrıca, Netanyahu yönetiminin kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan çekinmediği ifade edildi. İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine derhal son vermesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

Açıklamada, “Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.” ifadesi yer aldı. Savaşın yayılmaması amacıyla uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.