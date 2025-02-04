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Türkiye-Katar Arasında Savunma İş Birliği Anlaşması

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TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

Türkiye ile Katar arasında, savunma ve yatırım alanlarını kapsayan geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “MKE A.Ş. ve ASFAT A.Ş. ile Barzan Holding arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani’nin görüşmesinin ardından Türkiye ile Katar arasında önemli anlaşmalar imzalandı.” cümlesine yer veriliyor.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

Açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı ASFAT A.Ş. ve MKE A.Ş. ile Katar Savunma Bakanlığı’na bağlı Barzan Holding arasında imzalanan protokoller, savunma ve yatırım alanlarına yöneliyor. İmzalanan belgeler, Katar ile Türkiye arasındaki ortak yatırımlar ve iş birliklerini içeriyor. Ayrıca, her iki ülkenin mutabık kaldığı üçüncü ülkelerle de ortak iş birliği kurma ve geliştirme hedefini taşıyor.

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