Türkiye Kredi Notu Yükseltildi: BB

KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor’s (SP), Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltiyor. Bu değişiklik, Türkiye’nin ekonomik durumu ve performansıyla ilgili olumlu bir değerlendirme sağlıyor.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN OLDU

SP, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak belirliyor. Bu durum, ülkenin mali istikrarını koruyacağı ve olumsuz bir gelişme yaşanmayacağı anlamına geliyor. Uzmanlar, bu adımın Türkiye’nin ekonomik iyileşmesine ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin artmasına katkıda bulunacağını ifade ediyor.