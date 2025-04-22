Türkiye Kupası Finaline Yükseldik

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek finale yükseldi. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, çeyrek final ve yarı finale bakıldığında maçın hikayesinin ve oyun yapısının önemli bir değişim gösterdiğini belirtti. “Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi,” dedi.

FİNALLERİN HEYECANI

Buruk, finalin heyecanını yaşayacaklarını ifade etti ve taraftarlarıyla birlikte kutlamanın önemine dikkat çekti. “Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız,” diye ekledi. Ayrıca, son üç lig maçı ve Fenerbahçe karşılaşmasında gösterdikleri performansa vurgu yaparak oyuncularına teşekkür etti.

PERFORMANS HAKKINDA YORUMLARI

Okan Buruk, oynadıkları futbol hakkında konuşurken, “Oyun olarak üstüne koyduk. Rakibimize az pozisyon verdik fakat bazı bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi,” açıklamasında bulundu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili de hedefleri olduğunu belirterek, “Hedefimiz artık kupayı kazanmak. Maç öncesi söyledim, yukarıya doğru giden bir çizgimiz var, bugün o çizgiyi biraz daha yukarıya çektik,” ifadelerini kullandı.

KONSANTRASYONUN ÖNEMİ

Buruk, oyuncularına dikkatli olmaları gerektiğini aktararak, “Eyüpspor maçında da aynı istek ve aynı duygu ile başlayıp, aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor,” dedi. Takımının performansını artırmak üzere çaba gösterdiğini vurgulayarak, rakiplerini bekleyeceklerini ve Galatasaray müzesine bir kupa daha kazandırma şansı için umut taşıdığını ifade etti.

GALİBİYETİN DEĞERİ

Karşılaşmanın ardından rakiplerinin oyununu doğru analiz ettiklerini belirten Buruk, “Genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu,” dedi. Galatasaray’ın son haftalarda yükselen performansını sürdürmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.

ÇALIŞMA KOŞULLARININ ÖNEMİ

Buruk, yeni tesisin takıma sağladığı avantajları vurgulayarak, “Yeni tesise geçmemiz, çalışma kalitemizi artırdı,” ifadelerini kullandı. Takım içindeki motivasyonun arttığını ve galibiyet için kazanmanın en önemli hedef olduğunu söyledi. Önceki sezonlarda olduğu gibi, taraftarla birlikte yükseldiklerini ifade ederek bu performansı sürdürmek istediklerini belirtti.