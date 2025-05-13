TÜRKİYE KUPASI’NDA KURAYLA ŞAMPİYONLUK

Türkiye Kupası Final Maçı Hakkında Bilgiler

Türkiye Kupası, bu yıl Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep’te 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek final maçıyla toplamda 63. kez sahiplerine ulaşacak. Şimdiye kadar finaller 31’er kez çift ve tek maç formatında düzenlendi. Sponsorluğunu Ziraat Bankası’nın yaptığı bu sezon Türkiye Kupası, geçmişteki birçok sezonda olduğu gibi farklı formatlarla gerçekleşti. Özellikle 1965-2024 yılları arasında bazı sezonlarda tek, diğerlerinde ise çift maçlı finaller yapıldı.

Hükmen Galibiyet ve Kura ile Kazanılan Kupalara Dair Bilgiler

Türkiye Kupası’nın 62 yıllık tarihi boyunca bir kez hükmen galibiyet ve bir kez de kura ile kupa sahiplerini buldu. 1963-1964 sezonunda Galatasaray ile Altay arasında oynanan finalin ilk maçı 0-0 sona erdi. Rövanş maçı için Altay’ın katılmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Böylece ilk kez kupa hükmen galibiyet ile belirlenmiş oldu. Ayrıca, 1966-1967 sezonunda Altay ile Göztepe arasında yapılan final maçı 2-2’lik skorla sonuçlandı ve kupa, kura ile Altay’ın müzesine gitti.

Uzatmalarda Şampiyonluğa Ulaşan Takımlar

Türkiye Kupası tarihinde sekiz kez uzatma dakikalarının sonunda kazanan takım belirlendi. Örneğin, Göztepe, 1968-1969 sezonunun çift maçlı finalinde Galatasaray’ı 1-0 yendiği ilk maçın rövanşında uzatmalarda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk elde etti. Tek maçlı finallerde ise Trabzonspor ve Galatasaray gibi birçok takım, uzatma dakikalarında zafere ulaştılar.

Penaltılarla Gelen Zaferler

Türkiye Kupası tarihinde, toplam beş takım, kupa zaferini penaltı atışlarıyla elde etti. 1975-1976 sezonunda Galatasaray ve Trabzonspor’un finalleri, her iki maç ta 1-0 sonuçlanınca penaltılara gitti. Galatasaray, penaltı atışları sonucu rakibini 5-4 mağlup ederek kupayı kazandı. Başka bir örnek ise 1997-1998 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği finaldi. Her iki maçın da 1-1 sona ermesi, siyah-beyazlıların penaltı atışları sonrasında 5-3 galip gelmesiyle sonuçlandı.

İlgili İstatistikler ve İlginç Finaller

Türkiye Kupası tarihindeki en ilginç finallerden biri, 1991-1992 sezonunda yapılan Trabzonspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma olarak öne çıkıyor. İlk maçı Bursaspor 3-0 kazanmışken, rövanşta Trabzonspor 5-1’lik sonuçla kupayı kazandı. Ayrıca, kupadaki finaller içerisinde en farklı galibiyet ise Gençlerbirliği tarafından 1986-1987 sezonunda Eskişehirspor’a karşı elde edilen 5-0’lık skorla gerçekleşti.

Duble Yapan Takımlar ve Şampiyonluklar

Türkiye Kupası tarihinde, 15 farklı sezonda hem kupa hem de lig şampiyonluğunu kazanmayı başaran takımlar mevcut. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da yer aldığı bu ekipler, ilgili sezon ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle bu sezon Galatasaray, Süper Lig’deki 8 puanlık avantajı ile Türkiye Kupası finalinde de çifte zafer şansını sürdürüyor.

Galatasaray’ın Dominansı ve En Başarılı Teknik Direktörler

Türkiye Kupası tarihindeki en fazla şampiyonluk yaşamış olan takım, Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, üst üste 4 kez başarı sağlayarak rekorun sahibi konumunda. Teknik direktörlük alanında en çok kupa kazanan isimler arasında da Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Fatih Terim öne çıkıyor. Bu isimler, farklı dönemlerde kulüpleriyle birçok kez kupayı müzesine taşımayı başardı.