Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un Uzatma Mücadelesi

MAÇIN HIZLI BAŞLANGICI

Maç, başlangıcıyla tüm izleyicileri adeta nefessiz bıraktı. Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza’nın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Visca’nın çektiği şut, kaleciden döndü ve Banza bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Fakat Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi ile eşitliği sağladı: 1-1. Konuk ekip, 20. dakikada Enis Bardhi’nin golüyle 2-1 öne geçerken, sadece iki dakika sonra Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor’a 2-2’lik beraberliği sağladı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da gol için baskı yapıp, ataklarını sürdürdü ama ağlar bir daha havalanmadı. 50. dakikada Bodrum FK’dan Ali Aytemur’un şutu direkten geri dönerken, Uğurcan Çakır bu golü engelledi. Trabzonspor’dan Edin Visca ise 64. dakikada direğe takıldı. Maçın son bölümü kartlarla hareketli geçti: 79. dakikada Bodrum FK’dan Fredy, 89. dakikada ise Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımları 10’ar kişi bıraktı. 90 dakika 2-2 eşitlikle sona erince mücadele uzatmalara gitti.

UZATMADA TRABZONSPOR’DAN GÜÇLÜ PERFORMANS

Uzatmaların ilk kısmında Trabzonspor, 98. dakikada Oleksandr Zubkov’un golüyle 3-2 öne geçti. Ancak 108. dakikada Batista Mendy, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalınca bordo-mavililer 9 kişi kaldı. Bununla birlikte, ikinci uzatma devresinde skoru korumayı başaran Trabzonspor, maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.

SAVIC KADROYA DÖNDÜ AMA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor’da, Konyaspor maçında sakatlanan Karadağlı stoper Savic, 3 maçlık aradan sonra kadroya geri döndü. Fakat teknik direktör Fatih Tekke, oyuncusunu tam olarak hazır bulmadığı için yedek kulübesinde bekletti. Ayrıca, tribünlerde dikkat çeken bir boşluk vardı. Dün, 19 Yaş Altı Takımı’nın Inter maçı sırasında dolan tribünler, bu sefer kupa karşılaşmasına aynı ilgiyi göstermedi.

VOLKAN KONAK’A ANLAMLI VEFA

Maç öncesinde her iki takımın oyuncuları, Kuzey Kıbrıs’ta hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı anmayı ihmal etmedi. Futbolcular, “Seni Unutmayacağız Volkan Konak” yazılı pankartla sahaya çıkarak sanatçıya saygı duruşunda bulundu.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz