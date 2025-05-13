Türkiye Kupası’nın En İlginç Anısı: Kurayla Şampiyonluk

Türkiye Kupası 63. Kez Düzenleniyor

Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep’te 14 Mayıs Çarşamba günü yapılacak final maçıyla toplamda 63. kez taçlanacak. Bu organizasyonda finaller daha önce 31’er kez çift ve tek maç olarak icra edildi. Bu sezon Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye Kupası, 1965-1966’dan bu yana düzenleniyor ve bazı sezonlarda tek, bazı sezonlarda ise çift maçlı finallerle sahiplerini buldu.

Hükmen Galibiyet ile Gelen Kupalar

Türkiye Kupası’nın geçmişinde kupalar, bir kez hükmen galibiyet ve bir kez de kurayla sahibini buldu. 1963-1964 sezonunda Galatasaray ile Altay arasında oynanan finalin ilki 0-0 bitti. Rövanş maçına Altay katılmayınca Türkiye Futbol Federasyonu maçı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Böylece kupanın sahibi hükmen galibiyet ile belirlenen ilk takım oldu. Ayrıca, 1966-1967 sezonundaki final maçı da 2-2 sona erdi ve kupayı kura atışı ile kazanma durumu ortaya çıktı.

Uzatma Dakikalarında Kupaya Ulaşanlar

Türkiye Kupası tarihinde 8 kez uzatma dakikaları sonucunda kazanan takım belirlendi. Göztepe, 1968-1969 sezonunda gerçekleşen çift maçlı finalin rövanşında uzatmalarda 1-1 berabere kaldı, böylece Galatasaray’a karşı galip geldi. Tek maçlı finaller arasında da, birçok takım uzatmalarda galibiyet elde ederek kupaya uzandı.

Peni Atışları ile Gelen Zaferler

Türkiye Kupası’nda geçmişte 5 takım, toplamda 6 kez kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Öne çıkan maçlardan biri, 1975-1976 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmaydı. Her iki maçın sonucunun 1-0 olması, penaltı atışlarına geçişe sebep oldu. Üst düzey rekabetin yaşandığı bu finalde Galatasaray, 5-4’lük skorla mutlu sona ulaştı.

En İlginç Fİnaller

Türkiye Kupası tarihindeki en ilginç final, 1991-1992 sezonunda Trabzonspor ve Bursaspor arasında oynandı. İlk maçı 3-0 kazanan Bursaspor, rövanşta Trabzon’u 5-1 yendi. Böylece, organizasyon tarihindeki en çok dikkat çeken finale imza atıldı.

En Farklı Skorlara İmza Atanlar

Kupadaki finallerde elde edilen en farklı galibiyet, 1986-1987 sezonunda Gençlerbirliği’nin Eskişehirspor’a karşı 5-0’lık skoru ile gerçekleşti. Ayrıca farklı skorlarla sonuçlanan diğer finaller arasında, Trabzonspor’un 1991-1992 sezonunda Bursaspor ile oynadığı rövanş ve Galatasaray’ın 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı elde ettiği 5-1’lik zafer yer aldı.

Duble Başarıyı Elde Edenler

Türkiye Kupası geçmişinde 15 sezon boyunca, kupayı kazanan ekipler aynı zamanda lig şampiyonluğunu da elde etti. Bu sezon Süper Lig’de son 3 haftaya 8 puanlık avantajla giren Galatasaray, buna ek olarak Türkiye Kupası’nda finale çıkarak çifte kupa kazanma şansını sürdürmüş oldu.

Üst Üste Şampiyonlukta Galatasaray Önde

Türkiye Kupası tarihinde üst üste en çok kazanan takım Galatasaray. Sarı-kırmızı ekip, 1963-1966 yıllarında üst üste 4 defa kupayı kazandı. Aynı şekilde Trabzonspor, 1975-1978 arasında art arda 4 kez final oynadı.

Tüm Maçları Kazanarak Şampiyon Olanlar

Tarihte yalnızca 4 sezon, Türkiye Kupası’nı tüm maçlarını kazanarak kazanan ekipler oldu. 1985-1986 sezonunda Bursaspor, 1988-1989’da Beşiktaş, 1989-1990’da Beşiktaş ve 2002-2003’te Trabzonspor, tüm maçlarını kazanarak kupayı müzelerine götürdü.

Futbolcu ve Antrenör Olarak Kazananlar

Türkiye Kupası tarihinde, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kupayı kazanan 12 isim bulunuyor. İçlerinde Galatasaraylı Fatih Terim’in 7 kez, Trabzonsporlu Şenol Güneş’in ise 5 kez bu başarıyı elde etmiş olması dikkat çekici. Futbolcu olarak Türkiye Kupası’nı kazanan Fatih Tekke, yarınki finalde teknik adam olarak bir zafer daha elde etmeye çalışacak.

Üç Farklı Takımla Final Oynayanlar

Kupa tarihindeki bazı futbolcular 3 farklı takım ile finalde mücadele etti. Bu oyuncular arasında Halil İbrahim Eren, Hasan Vezir, ve Emre Belözoğlu yer aldı.

En Çok Kupa Kazanan Teknik Adamlar

Teknik direktör olarak Türkiye Kupası’nı en çok kazanan isimler arasında, Ahmet Suat Özyazıcı, Fatih Terim ve Aykut Kocaman öne çıkıyor. Bu isimler, toplamda birçok kez farklı takımlarla kupa zafere ulaştı.