Türkiye Kuraklık Durumunu Gösteriyor

KURAKLIK SEVİYESİ HARİTALANDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-2 uydularından elde ettikleri verileri, geliştirdikleri yazılımla birleştirerek Türkiye’nin kuraklık seviyesini haritalandırdı. Bu yeni sistem sayesinde, uyduların yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantlarından yararlanarak bitkilerin su içeriği analiz ediliyor. Geliştirilen yazılım ile mayıs ve haziran ayları ile ağustosun 20 gününe dair uydu verilerinden Türkiye’nin “kuraklık haritası” oluşturuldu.

PEYZAJ ALANLARI ETKİLENİYOR

Prof. Dr. Kutoğlu, AA muhabirine bu yıl yağışların yetersiz geçtiğini ve ülke genelinde az yağış yaşandığını belirtti. Bu durumun yaşam alanlarında da hissedildiğini vurgulayan Kutoğlu, “Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uydu verileriyle bunları Türkiye genelinde incelemek mümkün. Ülke genelinde kuraklığın ne durumda olduğunu görmek mümkün. Biz de bunun için inceleme başlattık.” dedi. Kutoğlu, geliştirilen kodlama ile mayıs ve haziran ayları ile ağustosun 20 gününe ait uydu verileriyle Türkiye’nin mozaiğini oluşturarak, iki döneme ait verilerin sınıflandırılması sonucunda haritalar arasında net farklılıklar olduğunu kaydetti.

SU STRESİ TEHDİDİ

Elde edilen haritada, koyu kırmızı alanların yangınlar nedeniyle yok olan bölgeleri temsil ettiğini belirten Kutoğlu, beyaz renkle gösterilen alanların haziran ve ağustos aylarında kuraklıktan etkilenmediğini ifade etti. Beyazdan kırmızıya doğru değişen pembe tonlarının su içeriğinde azalma yaşayan zeminleri ve bitki örtüsünü gösterdiğini anlattı. Kutoğlu, Türkiye genelinde bitkilerin su stresine girdiğine dikkat çekerek, “Toprak nemini kaybetmiş. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu yıl ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Bitkiler, ülke genelinde ormanlık alanlar, tarım alanları, hemen hemen her yer su stresine girmiş gibi gözüküyor.” dedi.

KURAKLIKLA MÜCADELE ÖNERİLERİ

Kuraklıkla mücadele için toplumsal olarak yapılması gerekenler olduğunu vurgulayan Kutoğlu, “Bunlar sadece yasal düzenlemelerle, kanunlarla olmuyor. Kuraklıkla karşı karşıya olan alanlarda, öncelikle mesela tarım alanlarında kuraklık söz konusuysa o zaman susuz tarım yapılabilecek bitkilere, tarımsal ürünlere geçilmesi lazım.” diye ekledi. Ayrıca, betonlaşmaya dikkat etmek gerektiğini belirten Kutoğlu, “Kentleri yeşillendirerek, ağaçlandırarak ısı seviyelerini düşürecek çalışmalar yapmamız lazım.” diyerek önerilerde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ

Kutoğlu, iklim değişikliğinin çağın önemli küresel sorunlarından biri olduğunu belirterek, “Görünen o ki iklim değişikliği noktasında insanoğlu bunu geri döndüremeyecek. Bununla yaşamaya alışmamız ve buna yönelik önlemler almamız gerekiyor.” diyerek konuya dikkat çekti.