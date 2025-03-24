Türkiye NATO Amfibi Kuvvetine Liderlik Ediyor

TATBİKAT DETAYLARI

NATO’nun son yıllardaki en büyük deniz tatbikatında Türkiye, İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya’dan yaklaşık 4 bin asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları yer alıyor. Cadiz Körfezi’nde gün itibarıyla başlayan tatbikat, 4 Nisan’a kadar sürecek.

İspanya’nın Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edileceği belirtiliyor. Tatbikatta, NATO’ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyeti hayata geçirilecek.

TÜRKİYE’NİN KATKISI

Türkiye, NATO Amfibi Görev Kuvveti’nin bu tatbikatta ilk kez komutasını alacak ve TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep gemileri ile tatbikata katılıyor.