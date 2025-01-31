Türkiye’nin 2024 Turizm Gelirinde Rekor Artış

2024 TURİZM GELİRİ ARTIŞI

Türkiye’nin turizm geliri, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu artış, ülkenin turizm sektöründeki büyümeyi ve gelişmeyi gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, bu artışın 2024 yılında sürdürülebilir olabileceğini ve Türkiye’nin turizm potansiyelini daha da artıracak stratejilerin uygulanması gerektiğini belirtiyor. Bu süreç, Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artışla destekleniyor.

SEKTÖREL İYİLEŞME

Turizm sektöründeki bu büyüme, hem ekonomik kalkınmayı hem de istihdam yaratmayı hızlandırıyor. Türkiye, küresel turizm pazarında rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.