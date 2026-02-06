Türkiye’nin Acı Kaybı Christian Atsu ve Depremin İzleri

Türkiye, üç yıl önce bugün Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yasıyla sarsıldı. Bu trajedide, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaşamını yitirenler arasında Hatayspor’un orta saha oyuncusu Christian Atsu da vardı. Ganalı futbolcu, 6 Eylül 2022 tarihinde Suudi Pro Ligi takımlarından Al Raed’den Hatayspor’a bedelsiz olarak transfer olmuştu. NE ACI AZALDI NE DE O GÜN UNUTULDU…

Atsu, Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada görev aldı. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki ilk golünü 5 Şubat Pazar günü Hatay’da Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti. Takımını son dakikada galibiyete taşıyan Atsu, hem bu golle ligin ilk golünü atmış oldu. Gol sonrası Volkan Demirel, oyuncusunu havaya kaldırarak bu anın coşkusunu doyasıya yaşadı. GOLÜN ARDINDAN DEPREM FELAKETİ YAŞANDI

Ancak bu gol, Süper Lig tarihinin son golü olarak kaydedildi. Ardından gelen deprem felaketi, ülkedeki tüm spor organizasyonlarını durma noktasına getirdi. Atsu’nun galibiyet golünden yalnızca saatler sonra gerçekleşen depremler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da büyük yıkıma neden oldu. Christian Atsu da, bu yıkımın ardından enkaz altında kalan isimler arasında yer aldı. “GOLÜ ATMASAYDI, FRANSA’YA GİDECEKTİ”

Hatayspor’un idari menajeri Fatih İlek, Atsu’nun deprem öncesindeki planlarıyla ilgili bilgiler vermişti. İlek, “Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile oynadığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. ‘Takım bulursam ayrılabilir miyim?’ diye sordu. Volkan Hoca da bu talebine olumlu yanıt verdi. O maçta süre almadı; ancak Kasımpaşa maçından sonra bilet almıştı. Yurt dışına, ailesinin yanına gitmeyi planlıyordu. Kasımpaşa maçında hoca ona görev verdi ve Atsu harika bir performans sergiledi. Son dakikada gol de attı.” Deprem sabahında ise Volkan Demirel, yaşanan trajedi üzerine gözyaşları içinde Hatay için acil yardım çığlığı attı. Fakat, Christian Atsu’nun cansız bedeni iki hafta sonra bulundu.